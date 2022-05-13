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商廈冷氣機搖搖欲墜 勇漢獨力托半小時

2022-05-13 列印
■尖沙咀商廈有單位冷氣機險墮下。
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尖沙咀有商廈單位窗外的冷氣機搖搖欲墜，幸得有人及早發現並化身成「托冷氣機天王」，在惡劣天氣下獨自托住冷氣機近半小時，途人才避過一劫。

現場為尖沙咀赫德道利威商業大廈。昨午二時許，上址十四樓一間貿易公司的窗口式冷氣機，疑因俗稱「狗臂架」的支架老化，險由高處直墮地面。據公司負責人指，事發時發現其四分三匹窗口式冷氣機在窗外搖搖欲墜，「我見佢好似想跌，咁我就諗住掹返佢入嚟」，惟一拉之下冷氣機隨即下墮，只好用雙手托實。

消防員接報到場，協助將冷氣機移至安全位置。據了解，男子托冷氣機維持了近半小時，事後直言「我隻手都好痛」。
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