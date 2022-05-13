清潔工被控詐騙病假及醫療費

廉政公署昨日落案起訴一名清潔工，控告她涉嫌以註冊中醫發出的虛假病假證明書及醫療收據，向其時任僱主詐騙暫時喪失工作能力補償，包括病假及報銷醫療費。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並落案起訴該名清潔工。



五十九歲被告於一七年九月向公司報稱工作時受傷以致肩膀骨折。根據《僱員補償條例》，被告有權索取暫時喪失工作能力補償，包括缺勤期間五分之四的收入，以及報銷醫療費。被告須向萬成提交病假證明書及醫療收據以獲補償及申領病假。廉署調查顯示，被告提交六張病假證明書及四十二張醫療收據，以獲批共二十四天病假及報銷醫療費逾八千三百元。