藝術館重開 互動裝置大玩獨特自畫像

香港藝術館已重開，恢復讓公眾入場參觀，同時推出多個新展覽。其中「想識．賞析中國山水畫」展覽透過多種沉浸式的互動數碼體驗，讓傳統山水畫不再局限於紙上，令觀眾恍如置身山水世界。



「吳冠中──速寫生命」展出中國畫壇大師吳冠中《漢柏寫生原稿》長達三米多的作品，配合其他速寫稿及相關畫作，讓觀眾了解畫家靈感繆思；至於「不加思索自畫像」展覽，可讓公眾透過互動裝置，從藏品中揀選不同的眼睛、鼻子和嘴巴圖像，或用自己的面孔，組成獨特自畫像。