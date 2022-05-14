上環星月樓30食客員工中招 疫情暗湧三群組爆發

■西環邨解封後，居民出示檢測證明即可離開。

■「新旺會」一張桌球枱驗出病毒，須徹底消毒。

本港疫情藏暗湧，昨天新增二百九十八宗新冠病毒確診個案，有三名患者離世。繼西環邨及紅磡桌球室後，再有場所爆疫，上環酒家星月樓有至少三十名食客及員工在一晚間中招，上周六晚上曾光顧星月樓的人士及員工須強檢。上環星月樓新增二十九名食客及一名職員染疫，食客均在本月七日晚上六時至十一時光顧，年齡介乎八至一百一十歲，涉及十七男十二女，主要身處三樓，個別在二樓，逾二百名食客及約五十名職員須強檢。西環邨圍封揭22個案衞生防護中心傳染病處主任張竹君指正追查相關個案，包括追查感染人士座位等，相信感染數字有機會增加。中心已檢取四十八個環境樣本，機電署亦會研究酒樓的氣流。她估計有關傳播於本月七日發生，建議之後到訪星月樓的市民亦可做檢測。桌球室群組多兩人中招西環邨昨天完成圍封強制檢測行動，發現二十二宗陽性個案，其中西苑臺佔十六宗，涉及十四個單位，連同早前發現的五宗個案，其中一名患者有多一名家人中招，西苑臺累計二十二人染疫。中苑臺佔兩宗，涉及一個單位；北苑臺有四宗，涉及三個單位。紅磡商業中心「新旺會」桌球室群組再多兩名顧客染疫，累計六人確診。張竹君稱六名患者分開三張枱打桌球，涉及一張英式桌球枱及兩張相鄰的美式桌球枱。中心在現場採集二十八個環境樣本，其中一張美式桌球枱的樣本呈陽性，桌球室要徹底消毒。月底疫苗通行證須三針近日出現多個感染群組，衞生防護中心預計本港確診會維持在二至三百宗一段時間。第三階段「疫苗通行證」將於本月三十一日實施，屆時市民須接種三劑疫苗方能進入指定處所。衞生防護中心總監徐樂堅指近日收到不少市民查詢，指擔心染疫後不適合打第三針，他強調現行兩款疫苗均安全可靠，市民康復一個月後便可接種疫苗。他又說目前分別有逾八成年過六十歲的長者及七成幼童已接種第一針，不過仍有四十萬名長者未打針，呼籲長者及兒童盡早接種。