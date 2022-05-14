電車申加價 成人票漲至3元

電車公司向政府申請加價，成人票價加四毫至三元，增幅為一成半，小童票價加兩毫至一元五角，而長者加一毫至一元三角。



月票就由二百二十元加至二百六十元，增幅是一成八，而遊客票將會取消。電車對上一次加價已近四年前。



電車公司指隨着鐵路網絡擴展，政府推出兩元乘車優惠，加上疫情影響，前年電車的平均每日乘客量和車費收入按年下跌二成四，雖然去年回升一成六，但未回復疫情前水平。



營運成本亦上升，去年該公司轉盈為虧錄得三百萬元虧損，如無「保就業計劃」補貼將難以持續營運，故需要加價。