醫學院發「緊急通知」惹恐慌 袁國勇：做法有待商榷

港大醫學院前天通知師生因或有大型感染群組，不要在堅尼地城午膳，引起爭議。醫學院發言人昨指對此深表遺憾，強調得到政府同意後才發出內部「緊急通告」，認為屬負責任做法。但有港大專家同意發佈信息的方式值得商榷；居民只要打齊針便毋須恐慌，可以放心外出用膳。

打齊針毋須恐慌



政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇（圖）認為醫學院師生要經常進出醫院，不想感染病人，但他同意醫學院做法值得商榷。他評估本港已有九成一至九成五市民，因曾感染新冠病毒或已接種疫苗而有抗體，社會已築起預防重症的屏障，居民只要打齊針就不用恐慌。



港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指前日收到電郵通知時，「第一時間諗係咪真」，經核實後才知真確，他認為醫學院的做法好小心，但幾乎所有師生都已接種三劑疫苗，每日都有做快速檢測，認為對病人已有足夠保障。