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北韓單日增1.8萬發燒病例　至少6死

2022-05-14 列印
■金正恩周四主持政治局緊急會議，下令全國封鎖防疫。
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北韓新冠疫情急劇擴散，前天新增一萬八千宗發燒病例，有六宗死亡病例，包括一宗Omicron亞型BA.2變種病毒確診病例。四月底以來出現超過三十五萬宗發熱病例，目前有約十八萬人被隔離並接受治療。北韓官方《朝中社》報道，領導人金正恩指疫情以首都圈為中心同時多發地傳播擴散，說明防疫體系有漏洞，要求全國所有的道、市、郡封鎖管轄區域，以阻斷病毒傳播。世衛正通過新冠疫苗實施計劃（COVAX），向北韓提供疫苗資訊。南韓新任總統尹錫悅指將與平壤協商提供新冠疫苗及藥物。美國白宮發言人指會支持國際社會為北韓提供人道援助。
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