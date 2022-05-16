陪男友追車 慢慢情迷鐵軌 女鐵路迷遇「柴頭」牽緣份

■Oggy曾目擊換軌工程，場面火花四濺，他直指好震撼。

■Oggy曾目擊換軌工程，場面火花四射，他直指好震撼。

鐵路迷，一向以來是男人的世界，鮮見女士身影。近日在東鐵線過海段通車活動上，一名化淡妝女生現身月台，舉起相機拍攝，她叫Ella，原本對鐵路的印象就是「咪一架車」，其後邂逅一名鐵路迷，由陪男友追車，到情迷鐵軌之上，成為追車一族，晉身為「萬綠叢中一點紅」的「女鐵路迷」。Ella以往鍾情音樂，常在家打鼓，少出門，直至七年前遇上「他」，改變來了。「嗰陣灰到一個極點，拍拖冇地方去，佢鍾意影列車，咁咪同佢去影。」Ella說。為了與男友有共同話題，她嘗試了解鐵路，加上男友在港鐵兼職，她進一步成為港鐵外判員工，負責協助處理站內事務。由「咪一架車」到「愛上鐵路」，全因一部柴油機車。俗稱「柴頭」的柴油機車以往用作牽引載客車廂或貨物車卡，其後退居幕後，但不時因應工程需要「重出江湖」，從羅湖駛往何東樓車廠或軌道工場。Ella指：「嗰陣覺得佢成隻高達咁，跟住就衝出去影相。」詎料，霎時熱血，一發不可收拾，持續至今，將近兩年。當時仍求學的她，得知有柴油機車即將退役，請了近半個月假，為的與男友一起追車。部份同學指她「俾仔圍」、「收兵」等，Ella一笑置之，說每一人都有自己的興趣，「我都冇理由歧視你鍾意動漫」。Ella晉身女鐵路迷，男友Oggy功不可沒。父母自小帶他坐港鐵，令Oggy對鐵路有「情意結」。除了愛看車，他愛拍車，亦研究信號系統，甚至通宵見證鐵路換軌情況。他憶記有日凌晨在九龍塘的天橋目睹有列車停頓施工，一行逾十人在橋上觀摩，「睇住佢哋𠝹開路軌，幾新奇；望到一個燒焊緊嘅模，用錘仔打散時火花四濺。」眾人嘩聲四起。被指影響鐵路運作感委屈對於外界不明白鐵路迷的「癡狂」，有近六年「追鐵」年資的Henry透露，早前到八鄉車廠拍攝日本製「千九列車」，竟被村民從後偷拍，指他們涉違反限聚令，報警處理；亦有人將他們容貌的偷拍照上載至互聯網「公審」，指責他們影響鐵路運作，令他們深感委屈，強調大部份「鐵路迷」循規蹈矩，「我哋一直都係不准超越黃線嘅！」