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研究鐵路史專業　查舊圖則看月台變化

2022-05-16 列印
■N Scale Ktt模型，現炒至過萬元一套。
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鐵路迷鑽研鐵路及軌道資訊，部份人也考究鐵路史。Henry說，近月他研究紅磡站舊月台的結構，「可能會上政府網站搵返有關圖則出嚟，攞住圖則睇返個轉變」，除對鐵路有廣泛知識外，他們亦會收藏鐵路紀念品，包括車票、文具及模型等。

Henry、Oggy與Ella向記者展示私人珍藏，Oggy擁有九廣鐵路Ktt直通車N scale模型，九九年限量發行二千架，已成「絕版」。他指，早年以「友情價」三千元購入，內附「出世紙」，現時市價升至過萬元。Henry出示數張車票，是九廣鐵路發行，他又從模型盒中取出「四代同堂」——東鐵四款列車，包括「黃頭」、「千九」等。Henry透露，有時「過手癮」，自己製作列車模型，由量度比例，至3D打印，一切親力親為。
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