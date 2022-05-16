2000人坐首班過海東鐵 狂歡如嘉年華

■會展站開閘，大批鐵路迷即衝入閘。

港鐵東鐵線過海段昨日正式通車，成為本港第四條過海鐵路，頭班車清晨從會展站開往上水，大批鐵路迷心情興奮，通宵到場候車，不少人手持攝影器材、港鐵模型等，如開「嘉年華」。車站開閘，他們「搶閘」狂奔衝上頭班車，在車廂高歌，見證歷史時刻。港鐵說，在今天首個工作日的繁忙時段，列車加密至二點七分鐘一班，必要時會加派子彈車疏導乘客。港鐵東鐵線過海段首班車昨晨五時二十五分從會展站開往上水站。數百名鐵路迷通宵在會展站外輪候，有排頭位者等了近十小時。不少人手持港鐵模型、標語或畫作，不時歡呼，到凌晨四點時更大叫「開閘」。有鐵路迷說，這是個別具意義、歷史性時刻；亦有人指，從小盼望東鐵過海，十分興奮，「等咗二、三十年」；有母親指，兒子很想搭頭班車，「所以我成全佢」，強調不太辛苦；此外，亦有市民穿上恐龍裝束，「你幾時見過有恐龍搭列車過海，呢個時刻好重要」。排頭位者等近10小時頭班車開出前四十分鐘，港鐵開放會展站A3出入口，讓首批乘客入站。港鐵主席歐陽伯權及行政總裁金澤培倒數後，不少手持攝影器材的鐵路迷，「搶閘」衝入月台，有人不慎跌倒，亦有人甩鞋，更有人連紀念品也不要，只求第一時間上車。頭班車幾乎爆滿，載滿約二千人，乘客在車廂內唱歌，三分鐘後抵達紅磡站新建地底月台。此外，沙田站昨早亦開出前往金鐘的頭班車，有不少乘客捧場。截至昨晚八時，會展站共有逾五萬一千九百名乘客人次出入，紅磡站有四萬九千九百人次，而金鐘站則有七萬七千八百人次出入；港鐵強調已增派逾四百名職員協助乘客。港鐵指，在今天首個工作日繁忙時段，列車會加密至二點七分鐘一班，強調可應對人流需要，有需要時港鐵亦會加派子彈車。此外，港鐵會送出十萬程單程車票，由五月三十一日下午二時起，市民可登入港鐵手機程式領取。東鐵線過海段是本港第四條過海鐵路，有十六個車站，貫通港九新界，昨日正式過海，標誌歷時十年的沙中線工程已竣工，東西、南北走廊全線貫通。