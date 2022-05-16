輕鬆擁有英港兩地法律資格 兼與世界名人做校友

其實香港不再一試定生死，當年的你入不到神科，不等於現在的你入不到。HKU SPACE提供的法律課程，令你可以擠身專業人士行列，亦能一圓父母望子成龍的夢想，一舉兩得!
世界各地也能執業
由HKU SPACE與曼徹斯特都會大學（MMU）合辦的Graduate Diploma in English and Hong Kong Law（MMU CPE），讓你一次過擁有英港兩地法律資格。而倫敦大學透過HKU SPACE開辦的法律學士學位試課程 (London U LLB)，享譽國際，水平甚高。HKU SPACE是倫敦大學的認可教學中心，五十多年來提供優質而價格合理的課程，深受社會歡迎。這法律課程培養了一代又一代傑出校友，包括法官、資深大律師、事務律師等。除了在港發展外，有不少畢業生甚至在英國、加拿大、美國加州、紐約執業。可見倫大的LLB廣受各大普通法域歡迎。
當然，我並未忘記我的同路人，就算你公開試零分，現在都有機會成為律師。因為HKU SPACE的Certificate in Legal Studies(法律證書課程)不設收生要求，完全不看你過往成績，只要你在此課程讀得好，就可以直升上去最後成為律師。
比其他法律生更有優勢
雖然坊間有很多法律課程，但MMU CPE和London U LLB課程的第二年，你可以選擇直接飛去英國曼徹斯特或倫敦讀書，不用付額外課程費用。在英國讀法律的好處就是你可以增加人脈、磨練英文水平、而且有很多校內校外法律實習機會，更加少不了參觀法院、國家司法博物館等等社交活動，讀萬卷書亦行萬里路，比起很多法律生埋頭苦幹死讀爛讀，更加有優勢。
而且MMU CPE和London U LLB不但能豁免大部分的香港PCLL轉制考試，亦涵蓋了
大部分英國事務律師新制SQE考試的範圍，要拿得兩地律師資格，絕非難事。
想知更多，即參加以下講座，課程主任會即時解答你所有問題 !
開展在英國法律專業講座
報名參加講座
日期:2022年5月23日(星期一)
時間:19:30-20:30
地點:金鐘夏慤道18號海富中心2樓楊健明教授伉儷演講廳(204室)及Facebook直播@HKU SPACE LAW:https://www.facebook.com/hkuspacelaw/
語言:英語
講員
•香港大學專業進修學院課程主任 鄺煒婷小姐[主持]
•香港大學專業進修學院人文及法律學院副總監 賈廷思先生(Graduate Diploma in English and Hong Kong Law);
•香港大學專業進修學院高級課程主任 吳達明博士(University of London Bachelor of Laws(LL.B.)Preparation Courses)
日期：2022年5月26日(星期四)
時間：19:30-20:30
地點：金鐘夏慤道18號海富中心3樓303室)及Facebook直播@HKU SPACE LAW:https://www.facebook.com/hkuspacelaw/
語言：粵語
講員
•香港大學專業進修學院課程主任 鄺煒婷小姐[主持]
•香港大學專業進修學院課程主任 胡芸甫先生(Graduate Diploma in English and Hong Kong Law);
•香港大學專業進修學院高級課程主任 吳達明博士(University of London Bachelor of Laws(LL.B.)Preparation Courses)