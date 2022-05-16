輕鬆擁有英港兩地法律資格 兼與世界名人做校友

英國近日有一宗特別的判案。就上訴法庭在十一日的一項裁決判定，在工作場所稱呼男性為禿頭，是性騷擾的一種表現，認為與評價女性胸部大小的行為無異。案情指出，電工芬恩在一間位於英國東北部約克郡的企業工作，工廠...

2022-05-16