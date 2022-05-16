﻿觀塘私房菜9人確診 港傳播鏈料數百條﻿

本港昨天新增二百五十九宗新冠確診個案，多一名患者離世。繼元朗牡丹金閣火鍋等食店爆疫之後，觀塘工廈內一間私房菜館有九人染疫。對專家預料兩周後會爆第六波，衞生防護中心回應指，社區仍存在數百條傳播鏈，呼籲市民把握時間接種疫苗。



繼牡丹金閣爆疫後，上環星月樓亦出現疫情，再多四名職員及七名食客受感染，累計四十六人染疫，涉超過二十個家庭，當局指酒樓職員曾一同食飯，有機會交叉感染病毒。而酒樓環境樣本至上周五仍呈陽性，防護中心不排除本月七日爆疫後，有其他確診者曾光顧酒樓。紅磡新旺會桌球室亦多一人確診，累計十一名顧客及兩名員工染疫，而西環邨則再增兩宗個案，分別來自西苑臺及北苑臺。

曾到訪須強檢 籲盡快打針



最新一間食肆爆疫，是由衞生防護中心翻查「安心出行」應用程式發現，觀塘成業工業大廈的「御善私房菜」至少有九人確診，患者於上周一下午五時至深夜期間到訪，個別人士聲稱只在場逗留短時間，或買杏仁餅或凍肉等，亦有確診者稱只逗留約十分鐘領取貨品。但傳染病處主任張竹君表示，根據過往經驗，Omicron感染者在戴上口罩、使用洗手間時亦有機會傳播，當局仍調查顧客有否除口罩等活動，會派員到場採集環境樣本，同日下午五時至深夜曾到訪人士須強檢。



對港大醫學院院長梁卓偉預料兩周後會爆第六波疫情，張竹君指有關數學模型是以人流推算，當然不希望發生，但隨着社交距離措施放寬後人流增加，若市民增加外出、進行無戴口罩的活動，將增加反彈機會，又估計社區仍存在數百條傳播鏈，呼籲市民把握時間接種疫苗。