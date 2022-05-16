團體促盡快通關 助基層家庭與家人團聚

社區組織協會進行調查發現，新冠肺炎疫情下封關兩年多，一半受訪基層家庭因而與家人分隔兩地，故要求政府盡快恢復與內地有序通關，並請求當局除了商務名額外，開放一定比例名額，予非公務及特殊需要人士，用作探望患病家人或家庭團聚等。



社協訪問逾四百人，發現逾八成受訪者的父母在內地；約一半人自疫情以來一家人分隔兩地；九成人反映難以支付檢疫酒店的費用；近八成半人疫情以來未曾與內地親人會面。不少基層家庭因未能免檢疫通關面臨各種問題，包括被迫與家人長期分隔兩地、影響審批單程證、失去工作，及親友離世未能處理等，甚至因此影響精神情緒。社協副主任施麗珊希望政府酌情處理，如向內地請求，允許接種三劑新冠疫苗人士豁免隔離或縮短隔離期，又建議政府設立隔離津貼，給有迫切需要往內地的基層人士。