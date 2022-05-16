北韓增30萬人染疫15死

北韓疫情持續，新增近三十萬人出現發燒徵狀，再多十五人死亡。北韓朝中社報道，上月底至周六傍晚，累計超過八十二萬宗發燒病例，四十二人死亡。報道指，多數死亡個案因為民眾缺乏對Omicron的認識，而且不熟悉治療方法導致，衞生防疫部門正研究治療方法，並向居民宣傳正確的療法和保健常識。

官媒促鹽水漱口 服預防藥



路透社報道，北韓中央電視台曾引述醫生建議民眾用鹽水漱口，並服用多種藥品預防發燒、頭痛等；而朝中社則建議，每天飲用三次金銀花茶或柳樹葉茶。



南韓有意為北韓提供協助，當局透露計劃本周稍後向北韓提出就防疫援助舉行工作會議。