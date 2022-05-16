自覺對太太有虧欠：未來盡量關心她

行政長官當選人李家超昨日再次感謝太太支持，形容對方明白自己未來五年的責任重大，又透露太太身體不好，故處理好工作之餘，會盡量關心她。李家超坦言工作艱辛，「畀我屋企嘅時間少、畀我太太嘅時間少，所以我始終覺得對屋企同太太有虧欠。」他說太太因照顧家庭，身體較為需要照顧，「未來五年，我希望既處理好工作，亦都盡量關心佢。」其後再被問及太太的身體狀況，李家超回應指：「對於我太太嘅個人生活，我唔希望太公開」，他強調要盡量照顧太太，「將來佢會參與多少一些涉及行政長官夫人嘅工作，亦畀佢自行選擇。」