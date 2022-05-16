升任英皇集團副主席 楊政龍創新中不忘傳承 延續80年輝煌

■楊政龍關顧年輕一群，英皇集團贊助了「學生事務拓展計劃」，提早為青少年進行生涯規劃，推動青少年向上流動。

■去年進駐銅鑼灣時代廣場的英皇戲院，首創全院座椅皆配備無線充電設備，把服務配套做到細緻入微、貼心考究。

■集團將利用旗下共享工作空間，吸引扶植更多有志投身創意產業、娛樂文化的青年或初創加入團隊，助力建構集團娛樂文化全產業鏈商業模式。

■集團早前乘著元宇宙浪潮，為旗下藝人張敬軒構建The Sandbox虛擬社區及可舉辦虛擬演唱會的場地，為用戶提供嶄新的優質娛樂體驗。

上一輩留下的，既是經驗，也是智慧，是傳承的美好之最。適逢英皇集團80周年，獲委任為英皇集團副主席的楊政龍正體現其中，他珍視祖父輩推崇的傳統價值，也明白創新與突破於現世代之必要，剛踏新台階，如何在穩健的基石業務更上一層樓？一切已經整裝待發。忙了一個上午，楊政龍不見疲態，笑面盈盈到來，言談間跟隨行的員工打成一片，彰顯了楊政龍的管治作風──以人為本，亦是集團的重中之重。如斯概念，彷彿是潛移默化，小時候的楊政龍，愛跟父親楊受成穿梭工作間，看到爸爸如何重視員工，所打造的融洽職場氛圍植根腦海，到加入了集團這13年來，及至成為集團副主席，昔日情景歷歷在目。「集團有許多工作超過二、三十年的老臣子，為什麼？原因不言而喻。我認為一間公司的成功，有賴團隊合作，怎樣可以令員工由衷地喜歡自己的工作，全心全意一起打拚，說到底都是以人為先，以及建立好比家人般緊密的關係，開誠地溝通、交流，是爺爺、爸爸最珍視且不分你我的經營方式，我會一樣延續下去，現在向爸爸學習的地方還有很多。」這，是一種傳承。所謂企業傳承，關鍵是要做好家族理念的凝聚，把精神財富得以流傳是核心的寶藏。通過生活的點滴呈現，父子間的良好溝通，從被引領中汲取人生經驗，方可為企業發展奠定良好基礎，就這一點，楊政龍深深體會。「我們家族有一個習慣，就是每逢星期天的下午都有家庭聚會，一行三十多人聯繫與交流，加深彼此對人的理解，建構生活中最重要的『關係』，我樂在其中。」耳濡目染，正好呼應他剛才提到的管治方針。將基礎優化 發掘業務潛能企業的發展根植於第一代的艱辛，來自第二代對傳統價值的堅定信念，以及第三代在家族系統中傳承順應的涵養。從楊政龍的話語中，不難聽得出他如何重視祖父輩留下來的種種，因此升任副主席後，他無意革新，而是追求創新，於發展已久的基石業務注入創新元素，讓原有價值得以延伸，甚至找到更長遠的發展方向，發掘業務潛能，同時為集團帶來新氣象。「我們一直緊貼時代步伐，開拓新生態產業發展，如最近就為旗下藝人張敬軒構建The Sandbox虛擬社區，以及可舉辦虛擬演唱會的場地。將娛樂數碼化，拉近藝人和粉絲距離，為用戶提供嶄新的沉浸式優質娛樂體驗，乘著元宇宙的浪潮，希望結合知識產權、創作經驗和技能，打造更多娛樂文化新經濟。」承舊啟新，楊政龍又為集團起家的鐘錶業務，迎來電商、直播模式銷售，以切合市場需要及發展。「雖說時代及經濟急速轉型，但在『創新』的同時，我一直堅持『進取中不忘穩健』與『協同合作』的理念，以延續經典，助力集團持續增值，將會是我作為副主席致力做到的。」追求社會價值 扶植年青一群「From Time to Timeless歷久不渝」是英皇集團80周年的標語，於這個特別的時刻升任集團副主席，楊政龍更覺身負重任，而且別具意義。「從中學時期的一個實習生，到踏上這個位置，我必須更加靈活應變，視野更闊，繼續虛心地向爸爸及集團資歷深厚的管理層學習。我覺得『80』這兩個數字本已環環相扣，象徵生生不息，而集團多年來所建立的每個業務皆相輔相成，在互助互利下形成獨有的產業生態鏈，我相信這個產業鏈於未來將發展得更長遠、更精緻。」肩負起更多重大決策與責任，楊政龍聚焦的不止是集團業務，更而是放眼香港，緊扣社會發展，講求企業的社會責任，務求為社會創造更多共享價值。乘著80周年的美好，楊政龍將引進更多年青人思維，繼續聚焦青年發展，結合集團的創新產業資源與青年交流，增加其向上流動的機會，如利用旗下共享工作空間或新落成的活化工廈，吸引扶植更多有志投身創意產業、娛樂文化的青年或初創加入團隊，助力建構集團娛樂文化全產業鏈商業模式，一舉多得。「業務趨數碼化是必然的，集團將與一家本地社企合作推出網上虛擬導賞團，讓那些受疫情影響未能外出或不良於行的長者參加，與他們及香港人一起回顧過去80個寒暑、大家如何慶祝生命中的重要時刻等，我希望自己所能做到的，不止在於擴展業務、為集團增值，而是可以藉著自身資源，與社會各界共同合作，共享經濟效益，真正創造雙贏甚至多贏局面。」這種追求社會價值、推動社會進步的理念，是企業的內涵昇華，也是像楊政龍般新時代企業家的精神特徵。