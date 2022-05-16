私家車公路失控 打白鴿轉險撞後車

有私家車行駛期間疑路滑致失控，令新界環迴公路頓成「四驅車賽道」，車輛橫越三條行車線，險撞後車。



昨日網上瘋傳片段，一輛銀色私家車沿新界環迴公路往沙田方向的快線行駛，馳至林村河對開突然失控自炒，一個「U Turn」後全車調頭，先撞向右邊圍欄，其後反彈越過三條線，向後倒車。



車CAM車主原本沿中線行駛，疑見前方車輛發生事故，即先移至慢線避過車輛，再駛回至中線。



片段引起網民熱議，指片主技術好「避得靚」，又指上址「成日出事」；呼籲各車主在天氣惡劣時，開車或煞掣「都要慢慢踏落去」。