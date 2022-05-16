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村屋遇竊損失400萬 包括Richard Mille名錶

2022-05-16 列印
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八鄉上村有一村屋遭賊人潛入爆竊，經初步點算，共損失逾四百萬元；據悉，失物包括瑞士品牌Richard Mille手錶。

警方昨凌晨接獲三十四歲吳姓男子報案，指所住村屋窗戶被破壞，內有搜掠痕跡，懷疑遭爆竊。經初步點算，失去四隻合共約值二百五十萬元的手錶、約值四十萬元的首飾，以及約一百五十萬元現金。案件列爆竊，交由元朗警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

據悉，事主當時與太太到離家約五十分鐘車程的寵物美容店領回愛犬，未料屋內被賊人搜掠一空，損失慘重。
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