警拘兩人涉販毒 包括一名15歲男童

毒品案被捕者有年輕化趨勢，一名十五歲男童疑在車內與他人交易，遇警方巡邏竟拋下毒品，當場「斷正」被捕，警方檢獲逾萬元毒品。



新界南衝鋒隊前日凌晨約五時在區內巡邏期間，在新葵街發現一名男童及一名男子在私家車上形跡可疑，並拋下一包懷疑毒品，遂上前截查。人員檢獲約七點四克懷疑霹靂可卡因，市值約一萬一千五百元，遂拘捕該名十五歲男童及該名三十六歲男子涉嫌「販毒」。



警方強調對所有毒品活動均採取零容忍態度，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，又呼籲家長必須多關心子女及留意他們的行為，以免「毒販」有機可乘。