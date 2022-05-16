南韓站大獎賽 蔡俊彥輸一劍奪銀

香港劍擊隊再創佳績！花劍男將蔡俊彥昨日在大獎賽南韓仁川站闖入決賽，雖以14:15不敵意大利好手馬連尼，但仍創下個人職業生涯最佳成續。



二十四歲的蔡俊彥周日仁川站經歷連場險勝晉級，在決賽對決意大利好手馬連尼，一度打成14:14，可惜憾負摘銀，但仍繼一九大獎賽中國上海站奪銅後，再站上世界賽頒獎台。美中不足的是，世界一哥張家朗與隊友張小倫、崔浩然、女花隊的張楚瑩和鄭曉為皆在個人賽首圈止步。



今站是本季世界盃和大獎賽煞科戰，連同張家朗早前於世盃法國巴黎站奪得的個人賽金牌，香港男子花劍隊以一金一銀完季。