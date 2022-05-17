義工不停手為毛孩覓新家 疫情兼逢移民潮 棄養寵物升

■April指過去一年被棄養狗隻明顯增加。

■「浪浪之家」舉辦重視毛孩講座，讓參加者與狗隻接觸。

先來疫情，再來移民潮，不少毛孩突然失寵，慘遭棄養。愛護動物協會去年接收八十四隻棄養狗，由於空間有限，無法再收，而棄貓達一百六十隻，貓狗加起來總數比前年上升一成三。收容棄養狗隻的義工組織亦指，今年以來每月接收十多隻棄養狗，已經應付不來，惟有多舉辦重視毛孩講座，鼓勵領養，給牠們一個家。根據愛護動物協會的統計數字，去年接收棄養狗八十四隻，棄養貓一百六十隻，比前年多三十三隻，上升一成三。愛協指，由於資源和空間有限，只能收容八十四隻狗。換言之，統計數字未必反映棄養的實況。愛協無能力再接收接收流浪狗的「浪浪之家」義工April對本報說，過去一年來，明顯多了狗隻遭主人棄養，「最近是移民潮，之前與疫情有關。有些人失業棄養，也有不少貨倉結業，原本看門口的唐狗就被遺棄。」她說，今年頭四個月平均每月接收十多隻狗，八成被人遺棄，比例較去年大幅上升，「好無奈，擔心這麼多棄養狗隻，自己應付不來」。April認為，很多毛孩的景況堪憐，「全港棄養狗數目無法估計，就算多一百間狗場也不夠！」香港貓狗拯救協會創辦人Linda對本報說，疫情前不少主人與伴侶分手，或毛孩未絕育誕下太多寶寶，導致棄養。但疫情發生兩年以來，不少主人經濟出問題，加上移民潮，多了寵物被遺棄，現在天天處於高峰期，形容「救到無停手」。April說，為了拯救生命，不被人道毀滅，推廣領養是唯一出路。「浪浪之家」過去一年舉行了五十多場「抱抱浪浪生命教育」講座活動，講解為何會有這麼多流浪狗和棄養狗，以及牠們的淒慘處境，「除了鼓勵領養，亦教導市民不要傷害和歧視流浪狗，要尊重生命。」她說，參加者會即場跟狗隻接觸，落手清潔狗籠，反應很積極，經過人狗接觸，領養數字明顯上升，「今年已有五十多隻狗狗被領養，比去年同期多了四成。」早前因疫情暫停的講座將會復辦，April說報名情況十分踴躍，「今個月二十二日會有一場，已有很多人致電報名。」至於領養人條件， April說家居一定要合法養狗，承諾替狗隻絕育，以及往後一年容許狗場人員家訪，「我們都要確保狗隻是否安全，以及沒有再被遺棄。」領養人：狗狗是生命非物件一直有領養狗隻的阿May，早前家中狗狗逝世，便再領養兩隻唐狗，「我不主張花錢買狗，這樣做只會助長非法繁殖行為，而且領養是最直接幫到狗隻的方法，十分有意義。」阿May說，很多人都對唐狗有誤解，覺得唐狗不及名種狗溫馴，看上去亦較污穢，「其實唐狗有很多優點，只要用心去教導，唐狗一樣會很乖很聽話。至於衞生問題，就算是松鼠狗，流落街頭一個月，都會成身臭味。」她說，領養前要考慮清楚，肯定自己有能力照顧狗狗才好領養，「狗狗是一條生命，不是物件，領養人要懂得珍惜。」