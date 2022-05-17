九成香腸高鈉 廚師腸含禁用獸藥

香腸屬加工肉類食材，多吃無益，但經常出現在港人快餐盒、燒烤活動中。消委會測試市面上三十款香腸，無一款是「低鈉」或「低脂」，近九成屬「高鈉」，五成屬「高脂」，兩款含可致癌的多環芳香烴，三款檢出內地及歐美禁用的獸藥的代謝物「氨基脲」（SEM），人類吃後或有機會令生殖器官受損。



測試中的三十款香腸，二十款屬冷藏，七款屬冷凍及三款屬室溫，結果無一款是「低鈉」或「低脂」。消委會發現各本鈉含量差異頗大，由每一百克含五百六十五至一千二百八十毫克不等，其中二十六款達食安中心的「高鈉」食物水平。以鈉含量最高一款為例，食一條已達世衞建議成人每日鈉攝取上限約兩成二。同時，各樣本的總脂肪含量差異甚高，每一百克含五點五至三十五點六克，三十款香腸中有一半屬高脂，其中總脂肪含量最高的一款，食一條即攝入約七點七克總脂肪，佔中國營養學會建議成人每日攝取量約一成一。

SEN或損害生殖器官



消委會更在御品皇、alfresco及廚師牌的香腸樣本中，檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物SEM。廚師牌樣本更超出歐盟參考點十三倍，消委會研究及試驗小組副主席雷永昌說，呋喃西林或會損害實驗動物的生殖器官，SEM或令實驗動物的關節軟骨退化，四肢變形。但現時未有足夠資料確認硝基呋喃對人類影響。消委會總幹事黃鳳嫺說，本港未有法例規管上述物質含量，建議當局修訂法例規管。



另外，消委會亦在TOPVALU及city’super的香腸樣本中，檢出具致癌性及基因毒性的多環芳香烴，但含量沒超出歐盟限量，這污染物的存在可能與其經煙燻製造有關。



消委會提醒消費者，香腸雖含豐富蛋白質，但鈉含量相對較高，不宜經常進食並將其作為吸收蛋白質的主要來源，又指加工肉類已被國際癌症研究機構歸類為「令人類致癌」，提醒應減少進食，避免因長期攝取過多鈉，增加患上高血壓以及癌症的風險。