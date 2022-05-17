﻿旅發局四大主題遊香港﻿ ﻿下月將推新一輪行程﻿

■不少行程都會設有午飯或下午茶。

旅發局新一輪「賞你遊香港」活動名額六萬個，首批約一百五十個行程昨日正式出爐，圍繞探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食四大主題，包括到訪西九龍、品嚐離島風味海鮮等，市民今天起可直接向相關旅行社報名，名額有限，先到先得，最早一團會於本月二十四日出發。新一輪「賞你遊香港」圍繞大城小區和尋覓美食等四大主題，包括植物拓印工作坊、乘搭昂坪360纜車參觀天壇大佛、香港仔避風塘舢舨遊、文青深度遊等。不少行程都會設有午飯或下午茶，其中「元朗古蹟鮑魚美食遊」講明中午會到流浮山享用鮑魚海鮮餐，並暢遊雲泉仙館及老徐農莊，親親大自然。而「長洲海鮮餐環島遊」亦列明會在長洲享用海鮮午餐，並體驗環島遊的樂趣，感受長洲的風土民情。部份旅行社會首度推出高性價比的收費行程，市民只須付出少量團費，即可享受升級的選擇，例如暢遊主題樂園及享用園內餐飲，為參加者帶來與別不同的體驗。新一輪「賞你遊香港」的第二及第三批共約一百五十個行程，將在下月推出。市民只須於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿八百港元，即可儲起機印收據（最多兩張、去年十二月十日或之後發出），免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加付費升級之選的行程。成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付每人一百港元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。所有旅行團參加者均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求。