逾8成髮膜含香料致敏物質

不少人會用髮膜護髮，消委會測試市面沖洗式髮膜，發現逾四十二款含香料致敏物質，五款檢出致敏性較高的防腐劑，消委會提醒使用時注意頻密程度和時間，減低皮膚出現過敏風險。



測試的五十款沖洗式髮膜中，四十二款檢出香料致敏物質，其中超過一半檢出三至九種香料致敏物質、十一款檢出的香料致敏物質總量較高，更有四款分別檢出歐盟禁用的香料致敏物質新羚蘭醛（HICC）及羚蘭醛（BMHCA）。



五款沖洗式髮膜檢出致敏性較高的防腐劑「CMIT」或「MIT」，其中有一款的濃度更超出內地和歐盟相關規定上限一倍。另有五款屬懷疑內分泌干擾物的「環戊矽氧烷」含量超出歐盟規定上限。