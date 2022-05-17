利物浦鋒線人才濟濟，其中迪亞高祖達和羅拔圖法明奴就為了球隊而犧牲小我改變踢法，表現亦獲領隊高普大讚。今晚英超紅軍作客修咸頓，高普直言於英格蘭足總盃傷出的穆罕默德沙拿無緣上陣，令祖達和法明奴有機會重返正...

2022-05-17