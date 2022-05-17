  • 2022年5月17日 星期二
  • 20º
  • 80%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 香腸消委會第6波北大薛凱琪

日報新聞 > 港聞

美股中段跌143點

2022-05-17 列印
Previous Next

芬蘭及瑞典決定加入北約，地綠政治風險升溫，美股早段稍為回落，投資者繼續觀望美國息口動向。

杜指中段報三二○五三點，跌一百四十三點；納指則報一一六五六點，跌一百四十八點。滙控美國預託證券價格見四十七點八九港元，跌零點零六港元；騰訊美國預託證券則見三百五十二點八五港元，升二點八五港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd