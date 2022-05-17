﻿私隱公署接842起底投訴﻿﻿將考慮設立平台黑名單﻿



「起底」刑事化的條例生效約七個月，個人資料私隱專員鍾麗玲表示，去年公署共發現八百四十二宗「起底」相關個案，新例生效後，就其中二十五宗展開調查，與警方聯合行動中共拘捕六人，另正考慮就屢次上載起底資料的平台設立黑名單。



因應警員、官員及法官在反修例風波遭人惡意「起底」，「起底」刑事化的條例去年十月生效，賦予個人資料私隱專員對起底相關罪行的刑事調查及檢控權，及向相關人士發出停止披露通知，直至今年四月底，公署共接獲三百六十八宗與新訂「起底」罪行相關的投訴，較生效前增近六倍。鍾麗玲指，新例生效以來，就其中二十五宗個案展開調查，與警方的聯合行動中共拘捕六人，另外六十六宗正調查。

她續指，公署已向十二個網上平台發出二百二十七份停止披露通知，要求移除超過一千項「起底」訊息，當中約八成已移除，如有海外平台不移除，公署會發出警告信，及向海外對口單位投訴，但有部份平台在「起底」十分猖獗，就算署方發出移除要求，但很快便故態復萌，署方日後會採取更果斷行動。



議員林新強在立法會政制事務委員會上指，公署不再是「無牙老虎」，很多議員都「遭遇過被人起底嘅痛苦經歷」，而「起底」資料很多時被「加鹽加醋」，甚至是無中生有。議員黎棟國則詢問署方會否跟進近期多次發生選民個人資料外洩事件，鍾指選舉事務處在一個月內發生兩宗事故，情況「非常唔理想」，署方會跟進調查。