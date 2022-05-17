少年涉運毒及製毒被捕



警方前日凌晨於荃灣半山街截查一名十四歲男童時，於其身上發現共約八克懷疑可卡因。經深入調查後，警方再分別在荃灣及柴灣的工廠大廈單位，再檢獲市值約五十三萬元危險藥物及一批懷疑毒品包裝工具。警方以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕一名二十一歲男子，並以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪拘捕該名十四歲男童。

兩名被捕人現正被扣查，不排除稍後檢控。警方指留意到毒品罪案有年輕化趨勢，相信犯罪集團利用年輕人想「搵快錢」心態，利誘他們販運毒品。警方呼籲年輕人不要鋌而走險，強調警方會以零容忍打擊販毒罪案。