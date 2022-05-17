癬與濕疹如何區分？ 皮膚科醫生建議看清藥膏成分

現時初入夏的天氣乍暖還寒，環境變得潮濕、悶熱，皮膚有時會出紅疹和痕癢。有不少人會誤以為是濕疹，但身上出現紅疹的原因眾多，濕疹與癬的癥狀相近而容易被混淆。癥狀較輕的患者可能會選擇先自行買藥膏，但如果在生癬的皮膚誤用含有類固醇的藥膏，或會令癥狀惡化。皮膚科專科醫生黎亦翹接受本報專訪，解答癬與濕疹的差異和使用藥膏時的注意事項。誤用類固醇藥膏 或引致病情惡化30歲黃先生的大腿內側早前出現紅疹，3個月內蔓延至臀部和腹部並痕癢難耐，因此到藥房自行購買藥膏以減輕癥狀。黃先生塗了消炎、止痕藥膏後，雖然於3日內有所好轉，但在停用又再復發，當時患處已變得愈來愈大，甚至出現膿泡。由於病情反覆，他向醫生求診，被診斷為癬而非濕疹。皮膚受到真菌感染，但被誤塗上含類固醇的藥膏後而令情況惡化。黎亦翹醫生表示，癬的其中一種類型是偽裝癬（Tinea Incognito），即黴菌感染後，因使用外用類固醇藥膏，使得原本的症狀表現變不明顯，導致病癥範圍擴大且惡化的情況。他指出市民在市面購買的所謂消炎藥膏大多成分複雜，通常含有重度類固醇、抗生素和殺真菌的成分，真菌起初可能會被類固醇壓抑，但一旦停藥後病情會反彈。因此，黎醫生建議需要分辨清楚兩者，以便於對症下藥。濕疹與癬癥狀有異同 應小心區分濕疹與癬在香港十分常見，兩者病因和癥狀略有異同。濕疹患者大多自身有先天遺傳性敏感的情況，例如哮喘、鼻敏感等，患者的皮膚屏障受損，接觸環境上的致敏源而發病。患者的皮膚會出現紅腫，乾燥、痕癢、脫皮和增厚。患者不適宜長時間以熱水洗澡和浸浴，應注意為皮膚保濕鎖水，常塗抹無香料的潤膚乳。癬則是受濕熱的天氣影響，患者的皮膚被真菌感染，而在較侷促的位置出現紅疹如大腿內側、腋下、股溝等，紅疹呈環狀而中央位置相對清晰可見。黎醫生指出常在公共地方接觸貼身用品的人士容易被感染，因此市民需要注意個人物品的衞生。濕疹與癬治療方法大不同濕疹與癬的治療方法並不同，需要經醫生診症後對症下藥。醫生一般會為濕疹患者處方消炎藥膏，當中可能含有類固醇，但並不建議長期使用，因為或會引致皮膚變薄等副作用。醫生亦有可能為慢性濕疹患者處方非類固醇的鈣調神經磷酸酶抑制劑軟膏（Topical Calcineurin Inhibitor）。如果病情嚴重，亦可能需要使用生物製劑或口服抗免疫系統藥。癬則會使用抗真菌藥治療，如若誤把癬當作濕疹，使用類固醇會令病情惡化。黎醫生提醒，治療真菌需時較長，癥狀有所好轉後，仍要按照醫生指示繼續一段時間塗藥膏，以免真菌殘留在皮膚內，而患者若繼續在濕熱的環境接觸到不衞生的物品可能會再度受感染。醫生建議購買藥膏前要看清成分最後，黎醫生建議市民如要自行在坊間選購藥膏時，應留意當中的成分，避免購買到成分複雜和含重度類固醇的藥膏。患者應及早求醫，盡量避免自行購買藥物，最好讓醫生查明原因，以便對症下藥，並更妥善地控制和醫治皮膚病。PP-ELI-HKG-0023 MAY 2022 （資料由黎亦翹醫生提供）