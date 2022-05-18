林鄭：疫情「低位膠着」狀態可控 限聚明再鬆綁 酒吧重開飲杯勝

■林鄭重申，通關仍是首要目標。

本港過去一周日均有二百多人染疫。特首林鄭月娥指，疫情處於「低位膠着」狀態，故按計劃本周四放寬社交距離措施，包括食肆晚市堂食到午夜十二時，並重開酒吧等處所。對近日不同專家對抗疫安排各說各話，她強調政府不是被專家「帶住走」，並重申會如期在本月底推行第三階段的「疫苗通行證」。林鄭指疫情平穩，處於「低位膠着」，沒明顯上升或下降，即使爆發群組感染，但評估風險可控，故如期明天放寬第二階段社交距離措施，屆時食肆堂食延長至午夜十二時、酒吧、卡拉OK、派對房間等亦可重開。她指出，由於措施放寬，人流增加，最新的病毒即時繁殖率很接近一，預期未來幾日數字可能會超過一，當局仍進行早發現、早隔離、早治療的工作，包括污水病毒檢測、強制檢測、快速抗原檢測等，完全沒有怠慢，因此每日有二百宗、三百宗個案是可以明白，市民不需要太擔心，但亦不要掉以輕心，呼籲長者盡快接種疫苗，減少重症的機會。月底推三針疫苗通行證至於第三階段疫苗通行證將於本月實施，港大醫學院藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光說，現行疫苗未能防止疫情流行，加上六十歲以下成年人較少患重症，故認為無道德基礎透過疫苗通行證，要求他們接種疫苗。不過，中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信政府及多數人都不會同意有關建議，又指香港並非採取與病毒共存策略，感染者仍要隔離治療，若個案增加，仍會對醫療系統構成壓力。強調非被專家「帶住走」林鄭回應指，不同專家提出不同的防疫意見，她不想逐一評論專家的看法，政府和她本人並非被專家「帶住走」，又指專家並無直接參與政策制訂，只是提供一籃子考慮因素，並強調疫苗接種仍是抗疫重要手段，通關仍是首要目標，重申會如期在本月底推行下階段疫苗通行證。