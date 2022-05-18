增3副司長 副律政司長將糾正外地唱衰香港 李家超施政新篇：3司15局

行政會議昨天通過政府架構重組方案，新一屆政府將沿用現屆政府提出的「三司十五局」方案。行政長官當選人李家超說，將增設三個副司長，其中因應不少地方因政治理由，把香港描述得不符實際，並且「bad mouth」（唱衰），新設律政司副司長將負責對外宣揚香港優良司法制度。



李家超說，他大致沿用現政府提出的「三司十五局」方案，包括新增「文化體育及旅遊局」，接管民政事務局，以及商務及經濟發展局的文化、藝術及電影等業務。運輸及房屋局將分拆為「房屋局」及「運輸及物流局」，前者負責處理加快興建公營房屋，監督私人住宅市場等，後者處理香港海陸空交通及物流發展。

「房屋局」處理速建公營屋



食衞局將改組為「醫務衞生局」，專責醫療及衞生政策；新增「環境及生態局」，接管原環境局負責的環境衞生、食物安全等工作；創科局改為「創新科技及工業局」，管轄原本屬於商經局的工業政策；民政事務局重組為「民政及青年事務局」。



李又建議增設三個副司長，分別為政務司副司長、財政司副司長及律政司副司長。被問及律政司司長轄下只有律政司，為何要增設副司長，李回應指，律政司下有六個法律相關部門，未來律政司司長的工作，包括推動香港成為國際仲裁中心、推廣《憲法》和《基本法》、國際法律合作安排等，十分繁重。同時，許多地方因政治理由，把香港實況描述不符實際，並且「bad mouth」（唱衰），故希望律政司可宣揚香港優良司法制度，把香港實況告知世界。



李家超指，所有司長都可把項目交由副司長負責；政策局亦可透過副司長匯報工作。如有特別關注的事項，行政長官亦可指定司長或副司長匯報。此外，政綱早前提出「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，將撥歸財政司長或副司長負責。

3司長辦各增首長級人員



對於新方案不包括現屆政府的「政策創新與統籌辦事處」，亦未重設「中央政策組」，李表示，會強化政策研究工作，會在組班後才考慮相關架構。此外，三個司長辦公室將各增添一個首長級人員；律政司長轄下會增設一名政治助理。