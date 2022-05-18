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北韓單日再增27萬宗發燒病例

2022-05-18 列印
■平壤的藥房，將實施二十四小時藥物供應。
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北韓「不明發燒疫情」加劇，單日新增近二十七萬宗發燒病例，再多六人死亡，累計超過一百四十八萬宗發燒個案，五十六人不治。北韓官方《朝中社》報道，軍方進駐首都平壤的藥房，實施二十四小時藥物供應。南韓官方《韓聯社》引述消息人士報道，北韓駐華機構相關人士從上月底起，開始在遼寧省瀋陽市、大連市等地，透過對朝貿易商購買對抗新冠疫情的藥品和醫療器材。報道又指，北韓國營高麗航空三架飛機日前飛抵瀋陽一個機場運載醫藥用品，並於同日返航。
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