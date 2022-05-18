﻿御善私房菜增9人染疫﻿﻿疑違規進食無疫苗通行證﻿



本港新冠疫情反彈，昨天新增三百二十八宗確診個案，反映部份公眾鬆懈。觀塘「御善私房菜」新增九人染疫，有患者曾到訪開慶功宴並試食，疑導致爆疫。就上址持食物製造牌，並無使用「疫苗通行證」，當局將個案轉介食環署進一步調查是否有人違規。此外，東涌富東廣場「譚仔雲南米線」爆疫，有三名食客確診。



觀塘成業工業大廈「御善私房菜」再多八名顧客及一名員工染疫，累計二十人中招。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，有食客稱本月九日到訪目的是朋友聚會、與商業夥伴交流，但部份人又指當晚有慶功宴及試食，有人除口罩進食，料因而爆疫。歐指，早前有食客聲稱只是到場取外賣，亦有人否認曾進食，再追查後才有更多資料，當局亦發現當晚有食物提供，部份人互不相識。至於「御善私房菜」所持牌照是食物製造廠牌，防護中心將相關情況轉介食環署跟進，調查處所是否符合法律規定，以及患者有否提供虛假資料。

東涌譚仔3食客染疫

此外，富東廣場「譚仔雲南米線」有三名食客近日染疫，各人不相識，均在上周三早上十一時半至下午一時半堂食，其中一人光顧時有病徵，料為傳播源頭。同時段二百名食客及三十名員工須檢測。而上環「星月樓」亦多八人中招，包括三名員工及五名顧客，累計六十四宗確診。紅磡「新旺會」桌球室亦多一宗個案，增至十五人染疫。



學校呈報多二十宗陽性個案，來自二十所學校，前日公佈有兩名員工染疫的特殊學校，再多一名職員確診。另外一間中學連續兩日有學生確診，兩人為同學，曾在班房一同進食，沒有與其他同學有除口罩的接觸。