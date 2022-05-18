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「風火輪」疑過熱自焚 車主逃去

2022-05-18 列印
■「風火輪」橫亘馬路中間，嚴重焚毀。
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俗稱「風火輪」的電動單輪車自焚，嚇煞途人，車主棄「車」逃去。現場為慈雲山法藏寺對開路段，昨早十時許，警方接報指上址起火，人員到場發現一輛焚毁的「風火輪」橫亘馬路中間，嚴重焚毀，彷如廢鐵，電池外露，惟未見車主蹤影。警方調查事件，不排除「風火輪」上斜時電池過熱自焚。有街坊透露過往不時見市民騎「風火輪」在該處飆車。

由於任行電動移動工具，必須向運輸署領牌才可在公共地方行駛，但從未有人申請牌照，故玩「風火輪」者必定犯法。
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