  • 2022年5月18日 星期三
  • 22º
  • 51%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 架構重組Telegram陳茵媺社交鬆綁豬肉檔AK

日報新聞 > 港聞

美股中段升121點

2022-05-18 列印
Previous Next

美國多項經濟數據理想，三大指數全面向上，其中道指早段更一度升逾四百點。杜指中段報三二三四四點，升一百二十一點；納指則報一一七五八點，升九十六點。滙控美國預託證券價格見四十九點一六港元，升零點五六港元；騰訊則見三百六十八點七九港元，升零點三九港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd