4成青少年曾遭網絡性騷擾

疫情下，本港青少年上網課，令網絡安全備受關注。香港救助兒童會公佈研究發現，港大與救助兒童會於二○年至二一年期間的研究發現，有四成人表示，曾在網上非自願地收到與性相關的內容，例如通過通訊軟件，強行傳遞裸體或性器官照片給他們；有一成指，曾在網上遭受性騷擾，包括要求提供個人的性裸露內容。



另外，有兩成人指，曾遭受網絡欺凌，包括收到令人反感的性訊息或言論，遭人要求提供裸體自拍照，及作出性誘惑。



負責研究的港大社會科學學院社會工作及社會行政學系副教授Dr. Clifton Emery建議，學生如遭遇網絡性騷擾，應向信任的大人求助，家長及教師應留意學生的行為及情緒變化，多與學生溝通，了解其網絡生活。