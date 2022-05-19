低中高擬加2.04至7.26% 遠超通脹 公務員「疫流」大加薪 被轟脫離市場

■疫情下基層市民生活大受影響。

過去兩年疫情下，失業率上升，不少打工仔被減薪，全港約十八萬名公務員則只凍薪，但今年各級公務員薪酬趨勢總指標均錄得正數，扣減遞增薪額後，如通過機制批准，低、中、高公僕將分別可獲加薪百分之二點○四、百分之四點五五及百分之七點二六，遠超今年三月百分之一點七的通脹水平。亦有人力資源顧問批評加幅建議「頗為驚人」，脫離市場狀況。有基層團體指基層在疫下失業或減薪，公務員卻獲「驚人」幅度的加薪。過去兩年，薪酬趨勢淨指標曾出現正數及負數，但政府未有跟從，決定公務員連續凍薪兩年。薪酬趨勢調查委員會昨向公務員事務局提交今年薪酬趨勢調查報告，報告根據過去一年一百一十間私人公司近十三萬名僱員的平均薪酬變動，得出薪酬趨勢總指標，今年錄得正數，其中高層公務員加薪百分之八點三；中層公務員加薪百分之五點五八；低層公務員加薪百分之三點二。經扣除遞增薪額，高層公務員薪酬趨勢淨指標為百分之七點二六；中層為百分之四點五五；低層為百分之二點○四。港府審議後作最後決定按淨指標，以助理文書主任的基層公務員為例，其起薪點為一萬五千五百六十元，可加約三百二十元；高級行政主任起薪點為七萬四千五百一十五元，可加五千四百元，即約八萬元一個月。有關指標仍待政府審議，作最後決定。薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝說，數據如實反映去年四月至今年四月的市場狀況，承認今年加薪幅度相對大，強調這是由於去年經濟有百分之六點四的增長；同時，今年雖爆發第五波疫情，首季經濟收縮百分之四，但逾六成公司在農曆新年前決定加薪，超過八成公司上調基本薪金，其餘一成多則維持凍薪。他承認高層公務員有明顯加幅，料是過去一年私人市場高層的流動性大，企業為挽留人手，願給花紅，令薪酬變化明顯。人力資源顧問周綺萍形容公僕擬加薪幅度「頗為驚人」，已脫離市場狀況，其中高層加薪百分之七，遠超經濟好時的百分之四至五加幅，並不合理。她又指，疫情下不少私人公司經營困難，沒可能跟隨公僕加薪。她反問：「好多人沒工做，公務員仲加人工咁高，遠超市場現實狀況，大家點樣去睇同面對呢件事？」社協副主任施麗珊向本報表示，指標升幅「驚人」，反問「疫情下基層都失業或者減薪，點解公務員，尤其係高層的，可獲加薪到百分之七點幾？」她建議，若政府最終決定加薪，須同時調高今年最低工資水平，好讓基層受惠。梁籌庭：冀政府如數加薪高級公務員協會主席李方沖指，對結果不感驚奇，強調數據客觀，而過去兩年公務員凍薪，今年調升十分合理；公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則期望政府如數加薪，強調可提升公務員士氣。華員會指，今年無參與委員會的討論，形容調查未涵蓋企業裁員等情況，參考價值不大。薪酬趨勢調查委員會下周三與工會等代表開會，審核調查報告，其後再交予政府考慮。