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勞工團體望帶動私企加薪

2022-05-19 列印
■疫情下基層市民生活大受影響。
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今年公務員薪酬淨指標錄正數，工聯會議員郭偉強指，結果喜出望外，因現時本港面對第五波疫情，而各項指數都錄得正數，顯示私人市場殷切需求人才，如實反映市場變動。他形容公務員連續凍薪兩年，物價上漲，疫情期間，公務員亦多做額外工作，強調如公務員加薪，能提升士氣，亦帶動私人機構加薪。勞聯主席、立法會議員林振昇促請政府跟從加薪結果，讓公務員薪酬追回通脹，提升士氣、避免其工資水平大幅落後。
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