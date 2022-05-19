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日報新聞 > 港聞

親子好去處│精選18間博物館及文博單位

2022-05-19 列印
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政府放寬社交距離措施，博物館終於可以重開! 為大家整合多個香港博物館，介紹最新的展覽，等家長們可以輪住帶小朋友去玩 ! 詳情：httpsbit.ly3MnSgDQ
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