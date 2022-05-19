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愛因斯坦相對論手稿 或在港展出

2022-05-19 列印
■愛因斯坦相對論手稿。 維港投資提供
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去年十一月在法國巴黎佳士得拍賣上，愛因斯坦相對論手稿以逾一億港元成交，當時消息指是長和系資深顧問李嘉誠投得。據了解，實體手稿近日由巴黎運到香港，市民或有機會一睹風采，但需時安排。

李嘉誠的私人科技投資夥伴，由周凱旋全資擁有的「維港投資」，早前向一個國際科學期刊平台借出手稿圖片，由耶路撒冷希伯來大學物理教授撰文，解釋愛因斯坦手稿對廣義相對論的重要性。據了解，手稿的持有及展示權原來由「維港投資」管理；由投到手稿至順利運到香港，要花數個月時間，其中因為要等法國發出出口批文。
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