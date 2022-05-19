  • 2022年5月19日 星期四
  • 24º
  • 72%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 公務員機票網DSE張偉文姜濤

日報新聞 > 港聞

美股中段跌699點

2022-05-19 列印
Previous Next

美國通脹壓力揮之不去，零售商Target首季業績遜預期，美股早段顯著下跌。杜指中段報三一九五五點，跌六百九十九點；納指則報一一六七八點，跌三百零五點。滙控美國預託證券價格見四十八點五四港元，升零點一九港元；騰訊則見三百五十一點八港元，跌十三點八港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd