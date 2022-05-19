兩中學女生 疑感情困擾墮樓亡

警方昨午四時許接獲報案指筲箕灣新成中心有人墮樓。警員及救援人員接報到場，發現有兩名女子倒臥大廈平台，身穿校服，當場證實身亡。警方用帳篷遮蓋死者遺體，封鎖現場及登樓調查二人墮樓原因。及後疑有社工及學校老師到場了解事故，有死者親友聞噩耗趕至，情緒激動，哭訴「我對你唔住」。
探員取走背囊、摺櫈、縮骨遮及水樽等證物。據了解，兩名死者分別為十六歲中四生及十三歲中二生，而上址為其中一人的住址。據了解，有人曾向社工透露有感情問題。警方仍調查案件，不排除有人受感情困擾，萌輕生念頭，於單位一躍而下。
過去兩年疫情下，失業率上升，不少打工仔被減薪，全港約十八萬名公務員則只凍薪，但今年各級公務員薪酬趨勢總指標均錄得正數，扣減遞增薪額後，如通過機制批准，低、中、高公僕將分別可獲加薪百分之二點○四、百分之...
2022-05-19
中國東方航空一架客機三月在廣西墜毀，當局成功尋回兩個黑盒，至今仍在事故調查階段，其中有美方人員參與調查工作。《華爾街日報》引述知情人士透露，根據黑盒飛行數據顯示，有人在駕駛艙輸入指令，蓄意令客機墜毀。...
2022-05-19
俄烏日前達成協議撤離亞速鋼鐵廠守軍，繼前日撤出二百六十名士兵後，再有巴士接載更多士兵到親俄地區，據悉他們被送到一座監獄。烏克蘭表示雙方將進行戰俘交換，但俄羅斯方面未有證實這個說法。俄羅斯聲稱，有六百九...
2022-05-19
港鐵東鐵過海段已通車，帶動沿線物業交投。據《星島地產網》報道，美聯物業聯席董事殷勒麟表示，東鐵過海段通車效應帶動下，沿線周邊屋苑二交投隨即受惠，吸引港島上班的外區客轉租為買，透過該行購入黃埔花園一期5...
2022-05-19
港股連升3日後，恒指昨日表現反覆，略為高開後一度倒跌逾200點，及後回升，收報20644點，升41點。恒指連升4日，為兩周最長升浪，累升逾1200點。周二造好的科網股見回吐，昨日公佈季績的騰訊（700...
2022-05-19
英超兩支護級球隊愛華頓和般尼運氣大相逕庭，尾五的拖肥糖有傷瘉復出的射手卡維特利雲重拾射門鞋，今晚聯賽可望領軍在地頭擊退等收咧的水晶宮，提早一輪護級成功，主勝穩開。（Now621台周五凌晨2:45直播）...
2022-05-19
27歲「巨乳鄧紫棋」羅曼菲（Mangie），前年憑ViuTV《鬼同你上位》奪冠彈出，舊年再靠《賭命夫妻》色誘人夫上位，最近再拍住火火同七師傅（七仙羽）主持《瘋火與膠七》。雖然疫情下拍節目有難度，但一班...
2022-05-19
過去兩年爆發疫情，政府不斷推出限聚令，百業蕭條，勞動市場是甚麼境況？不少打工仔被裁，幸存僱員被凍薪已算好彩，更多人被減薪或接受無薪假，勞動市場可說「哀鴻遍野」，但手持「鐵飯碗」的公務員過去兩年只是凍薪...
2022-05-19
昨晚谷戰希威森憑兩冠一亞兩季成為騎師王，包括與韋達合作勝出「勝出魅力」和「八心之威」。至於薛恩就憑呂廄「威威鬥士」和方廄「飛騰騅」起孖；而呂健威另贏「暖在你心」，同告梅開二度。其餘羅富全勝出「忠誠駒」...
2022-05-19