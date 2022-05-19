兩中學女生 疑感情困擾墮樓亡

筲箕灣有兩名穿校服女生被發現倒臥於平台位置，救護人員到場證實死亡。據了解，兩人為中學生，有人生前曾透露受感情問題困擾。



警方昨午四時許接獲報案指筲箕灣新成中心有人墮樓。警員及救援人員接報到場，發現有兩名女子倒臥大廈平台，身穿校服，當場證實身亡。警方用帳篷遮蓋死者遺體，封鎖現場及登樓調查二人墮樓原因。及後疑有社工及學校老師到場了解事故，有死者親友聞噩耗趕至，情緒激動，哭訴「我對你唔住」。



探員取走背囊、摺櫈、縮骨遮及水樽等證物。據了解，兩名死者分別為十六歲中四生及十三歲中二生，而上址為其中一人的住址。據了解，有人曾向社工透露有感情問題。警方仍調查案件，不排除有人受感情困擾，萌輕生念頭，於單位一躍而下。