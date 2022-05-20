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南韓下月開關 港人有望玩番轉

2022-05-20 列印
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繼日本或於六月讓港人「返鄉下」旅遊之後，昨日再有好消息，港人有望六月去南韓遊玩。南韓政府宣佈，計劃由六月起，讓包括香港在內的「一般國家或地區」（Level 1）人士申請「短期訪問簽證」，入境逗留最多九十天，旅遊目的會被接納。
可逗留天

南韓目前僅向以外交、公務、協定、派駐、投資、貿易、經營及人道主義事由申請的外籍人士，發放「短期訪問簽證」，但不受理旅遊目的的申請。南韓法務部昨天宣佈，為恢復經濟，六月一日起重新向「一般國家或地區」（Level 1）的公民發放「短期訪問簽證」，他們可以商務活動、旅遊、療養、探親、會議等目的申請簽證。由於香港在名單內，故港人有望重遊南韓。

縱橫遊常務董事袁振寧估計，韓國或早於日本向香港開放，大部份港人或以自由行到韓國「玩一輪」先，旅行社會幫忙預訂機票及酒店，亦會按需求籌備韓國團。
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