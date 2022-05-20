■大批名種貓狗被人擠入膠籠內，放上快艇偷運來港。

私梟駕駛快艇由內地走私名種貓狗來港販賣圖利，遇上水警追截，竟風馳電掣，在海面漂移逃避追捕，最終被截停，警員登艇拘捕一人，揭發有人將超過一百隻貓狗困在十七個籠內，當中包括哥基、布偶貓及英國短毛貓等，涉干犯「殘酷對待動物」罪名。有毛孩收容所負責人指，運送環境擠逼或增小動物染病風險。前晚十一時許，警方聯同海關展開聯合反走私行動，在一艘可疑快艇上檢獲一百三十六隻懷疑走私貓狗，並以「輸入未列倉單貨物」、「殘酷對待動物」及「危害他人海上安全」等罪名拘捕一名三十歲本地男子，案中扣查的快艇及截獲貓狗，估計總值約一百四十萬元。海面高速漂移 圖擺脫追兵小艇分區高級督察翁淦崙說，人員發現一艘可疑快艇在沙洲以西進入本港水域，立即要求船上男子停船受查，但有人見警方追截即調頭離去，高速駛向內地，期間不停加速，多次大幅度轉向，試圖擺脫追兵，警方追逐至爛角咀西北對開海面時終把船隻截停。翁指，警方在船上檢獲十七個寵物膠籠，共裝有一百零一隻貓及三十五隻狗，其中一個膠籠擠滿十六隻動物，形容「數量驚人」，貓狗神情驚慌，警方安排愛協人員到場處理。據悉，被困的大部份為名種、年幼貓狗，體內均沒有植入晶片，料售價約一萬元至一萬五千元不等。海關估計：「有不法份子由內地經水路偷運來香港，以轉售圖利；亦有可能他們為網購貨物，偷運到港交貨」。健康恐有問題致力拯救毛孩的非牟利動保機構「阿棍屋」負責人謝小姐回應本報查詢說，該批貓狗臉上骯髒，有「眼屎」又「流鼻水」，相信牠們健康有問題，「咁多隻動物逼埋一齊，如果有動物有病，會交叉感染」。她又表示，毛孩在坐船的過程或會出現「暈船浪」及屙嘔等情況，加上環境擠逼，令牠們會產生心理恐懼。謝小姐透露，過往曾接觸本港寵物繁殖場，有人為節省養殖成本，由內地購入動物，再假裝自己繁殖出售。網上社交平台及通訊軟件昨流傳帖文，聲稱該批動物若無人領養，或於幾月內被人道毀滅。大批市民紛紛致電愛協指有意申請領養。愛協向傳媒指帖文與事實不符，希望市民不要誤導。