  • 2022年5月20日 星期五
  • 25º
  • 84%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 消費券醫管局Telegram李家超羅樂林

日報新聞 > 港聞

美股中段跌364點

2022-05-20 列印
Previous Next

市場對美國通脹的憂慮未消除，加上勞工市場數據欠佳，美股杜指繼續下跌，納指則企穩。杜指中段報三一一二五點，跌三百六十四點；納指則報一一三八七點，跌三十點。滙控美國預託證券價格見四十七點四九港元，跌零點零六港元；騰訊則見三百四十二點五四港元，升零點七四港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd