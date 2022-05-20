孔繁毅對疫情感樂觀 料暑假不用戴口罩

本港昨日起放寬第二階段社交距離措施，港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅說，對疫情感樂觀，認為稍後暑假市民到戶外不須戴口罩，同時可以取消熔斷機制，訪港旅客可以居家隔離。



孔繁毅稱，不必太關注每日確診數字，因大部份確診個案屬輕症或無徵狀，只有重症及死亡個案才能反映疫情嚴重性。他舉例，瑪麗醫院只有三名患者因新冠病毒入院，較高峰期五百人已大減，對醫療系統無構成壓力。他認為，若七月時無新型變種病毒出現，市民在室外可以不必戴口罩，熔斷機制可以取消，訪港旅客可以居家隔離。昨日起，酒吧、酒館等可以重開，並營業至凌晨兩時。香港酒吧業協會理事陳慶說，業界對復業感開心，料生意恢復到七至八成，冀政府可允許進一步放寬營業時間至凌晨四時。