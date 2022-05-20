抗癌多年 施祖祥離世

前憲制事務司施祖祥（見圖）昨清晨離世，享年七十六歲。有消息指，施祖祥在二○○三年已開始抗癌，本周情況危重，離世時妻子及女兒也在旁。



香港大學利瑪竇宿舍在社交媒體發帖文指，其追思安排將由家眷公佈，又讚揚施祖祥在公職生涯上，服務建樹本港不遺餘力。施祖祥曾任憲制事務司、香港貿易發展局總裁等要職。保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀說，施祖祥曾經是她的舊上司，對施祖祥的離世表示難過。