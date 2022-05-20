調查：港人抗拒另一半患躁鬱症 定期施打長效針劑助穩定病情

躁鬱症是一種較為嚴重的情緒病，患者會出現躁狂及抑鬱兩種極端情緒。香港精神健康動力基金會早前就港人對此病的認識進行問卷調查，發現港人抗拒另一半患躁鬱症，對他們的工作表現質疑。



基金會早前共訪問4,088人士，結果顯示，不足一成受訪者願意與躁鬱症患者結婚或交往。香港精神健康動力基金會主席、傅子健醫生指出，對此有所保留，甚至不願意的受訪者當中，最多人（80%）表示擔心和患者交往或結婚會影響家庭和睦，其次則擔心對方無法照顧家庭（65%）及擔心下一代會遺傳到躁鬱症（41%）。



至於就業機會方面，有逾七成受訪者表示會降低聘請意欲或不會聘請躁鬱症患者，當中分別逾七成表示，擔心躁鬱症患者情緒爆發及影響同事關係，其次則為擔心工作表現（49%）、 擔心有傷害別人傾向（46%）及擔心有自殘傾向（31%）。



現時有多種藥物可治療躁鬱症，傅醫生指，需視乎患者處於抑鬱狀態、躁狂狀態，躁狂及抑鬱混合的時段，才制訂相關治療方法。香港精神健康動力基金會副主席、曹國柱醫生指出，近年亦有長效針劑可讓患者選擇，定期施打一次，可方便患者使用及管理病情，以減低漏服藥物或用藥過量的問題。



香港精神健康動力基金會由傅子健醫生、曹國柱醫生、榮譽司庫鄭柏榮醫生、榮譽外務秘書李靖國醫生及榮譽內務秘書黎蒑律師組成。黎律師期望，基金會的成立，希望讓香港成為一個沒有歧視、全民精神健康的城市，並提升市民對精神健康之認知和重視。