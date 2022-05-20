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幼犬天台玩耍穿簷篷墮地亡

2022-05-20 列印
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中環昨有幼犬在唐樓天台玩耍，期間突然撞穿鋅鐵簷篷，直墮地面。有人赫見慘狀隨即報警求助，狗隻當場證實死亡；狗主知悉愛犬已逝，坐地而泣（見圖）。

現場為中環贊善里一幢五層樓高唐樓，每層的外牆都加裝一幅約五十厘米長的鋅鐵簷篷。昨早九時許，警方接獲報案，指一隻啡黑色的唐狗從高處墮下，奄奄一息，警方及愛護動物協會職員接報到場。據悉，墮樓狗隻是一隻年幼雄性唐狗，身長約半米。經警方初步調查，不排除唐狗在天台玩耍時，撞穿簷篷直墮地面。
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