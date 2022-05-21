疑酒店檢疫中招 夫婦到訪多間食肆 Omicron新變異株區社入殺

■染疫夫婦在社區期間，曾到訪太古城麥當勞等。

本港首次在社區發現傳染力較高的Omicron BA.2.12.1變異株。一對美國抵港夫婦完成檢疫後在社區驗出帶有BA.2.12.1，他們檢疫期間所住的「蘭桂坊酒店@九如坊」疑出現垂直傳播，兩人曾到訪至少十一間食肆及場所，防護中心不排除這款變異株已在社區傳播。政府專家顧問袁國勇認為市民只要打足疫苗便不用擔心，又指所有的外防輸入措施都一定久守必失，長遠預防方法是接種疫苗。該對夫婦於本月三日從美國三藩市抵港，之後入住「蘭桂坊酒店@九如坊」檢疫至本月十日，惟妻子回家翌日發病，抵港第十二天樣本呈陽性，病毒量高，相信不是復陽個案。而丈夫則無病徵，病毒量低。夫婦家住筲箕灣，完成檢疫後曾到訪住所附近多間食肆，包括新都城大廈大家樂、太古城麥當勞等，會列入強檢名單。酒店後樓梯煙囪效應衞生防護中心調查後發現，夫婦在酒店檢疫期間，同一間酒店同一座向房間有一對來自尼泊爾的父子染疫，父子於本月七日抵港，分別在抵港後的第四天和第五天確診。而且，上述父子與夫婦的病毒基因排序一致。袁國勇昨到「蘭桂坊酒店@九如坊」視察後表示，染疫夫婦及父子分別住在三十三樓及三十二樓04室，酒店後樓梯的通風管道槽是正壓，空氣有力地湧出來，相信出現煙囱效應，下方的熱空氣到三十二樓或三十三樓「無位走」，若相關樓層有患者的口水或糞便經渠管走出，帶病毒的空氣可以從後樓梯經走廊湧入房間，但暫時未肯定是向上抑或向下垂直傳播。袁稱酒店的住客都已接種疫苗，故不用撤離，但要接受檢測。袁國勇：有打針不必太擔心就BA.2.12.1首次流入社區，他認為市民只要最少接種三針科興或兩針復必泰疫苗就不必太擔心，因可以對BA.2.12.1產生某程度的保護，料不會引起大規模傳播，政府可以繼續放寬社交措施。雖然不排除新增個案會上升，但預計不會出現很多重症及死亡個案。被問及取消航班抵港熔斷機制建議會否加大漏洞，袁重申外防輸入措施久守必失，長遠預防方法是接種疫苗。本港昨天新增二百四十三宗確診個案，至於其他感染群組，上環西區電訊大廈「宏思」再多十名學生及兩名職員染疫，累計有十七宗個案。