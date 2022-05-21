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限聚放寬酒吧旺場 新人「520」搶註冊

2022-05-21 列印
■昨日520，不少新人趕緊註冊結婚。
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政府周四起放寬第二階段社交距離措施，相關場所在今個周六日料更旺場，其中酒吧酒館等處所重開，蘭桂坊及諾士佛臺晚上非常熱鬧，有酒吧負責人透露今明兩日預約爆滿。

停業四個月的酒吧重開可四人一枱，營業至凌晨二時，有酒吧老闆向本報透露，昨晚及今晚的預約爆滿，其中昨晚有熟客搞婚前派對，包場一晚；今晚以散客為主，預料至少可「轉三次枱」，「做返第五波前至少八成生意」。

此外，四百零二對新人選擇在昨日「520」（普通話諧音「我愛你」）登記註冊結婚，創四年新高。與去年「520」的二百一十二對新人結婚相比，今年數字較去年大增八成九。今日「521」則是普通話諧音「我願意」，共有一百七十八對準新人擬註冊結婚。有新人表示：「可以請多啲朋友」、「大家開心」。
■酒吧重開後，生意旺場。
■酒吧重開後，生意旺場。
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