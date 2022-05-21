限聚放寬酒吧旺場 新人「520」搶註冊

停業四個月的酒吧重開可四人一枱，營業至凌晨二時，有酒吧老闆向本報透露，昨晚及今晚的預約爆滿，其中昨晚有熟客搞婚前派對，包場一晚；今晚以散客為主，預料至少可「轉三次枱」，「做返第五波前至少八成生意」。
此外，四百零二對新人選擇在昨日「520」（普通話諧音「我愛你」）登記註冊結婚，創四年新高。與去年「520」的二百一十二對新人結婚相比，今年數字較去年大增八成九。今日「521」則是普通話諧音「我願意」，共有一百七十八對準新人擬註冊結婚。有新人表示：「可以請多啲朋友」、「大家開心」。
本港首次在社區發現傳染力較高的Omicron BA.2.12.1變異株。一對美國抵港夫婦完成檢疫後在社區驗出帶有BA.2.12.1，他們檢疫期間所住的「蘭桂坊酒店@九如坊」疑出現垂直傳播，兩人曾到訪至...
2022-05-21
國際體育仲裁法庭早前裁定，由於英國隊第一棒跑手烏查於興奮劑檢測中呈陽性反應，英國隊被褫奪東京奧運田徑男子4X100米接力賽的銀牌成績。國際奧委會昨日正式宣佈，跑第四的中國隊遞補摘銅，這意味中國男子4X...
2022-05-21
正當美國總統拜登動身前往亞洲訪問、準備與南韓和日本領袖商討如何抗衡中國之際，白宮國家安全顧問沙利文周四透露，拜登可能會在未來數周內再與中國國家主席習近平進行會談。如果消息屬實，便是習、拜繼三月中進行視...
2022-05-21
新盤推售浪接浪，豪宅同部署出擊。華懋薄扶林碧麗軒已屆現樓，月初已上載樓書及推出4伙複式戶招標，日前開放示範單位予準買家預約參觀。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，碧麗軒意向價將參考南區住宅及同系西半山大學...
2022-05-21
恒指公司昨日公佈最新季檢結果，東方海外（316）、中升（881）、中芯國際（981）及中國宏橋（1378）「爆冷」成為藍籌新貴，瑞聲科技（2018）則遭剔出，藍籌股數目將增至69隻。港股方面，內地下調...
2022-05-21
過去兩次晉級德國盃決賽都鎩羽而歸的RB萊比錫，今晚第三次嘗試可望成功。皆因陣中攻擊核心尼干古腳風正順，相反對手弗賴堡陷入低潮，該隊可望在柏林奧林匹克體育場勝出封王，客勝放心去馬。（香港開電視77、有線...
2022-05-21
年前，63歲嘅艾威為幫前妻醫重病花光積蓄，仲欠債百萬，好彩富貴朋友主動話唔使還。疫情下眼見唔少同行失業陷財困，艾威自爆合共借咗6位數字畀朋友紓困：「當如報答我嘅恩人囉。」 採訪：方騫平 場地：時光里程...
2022-05-21
菲律賓新任總統小馬可斯一直標榜自己是牛津大學畢業生，但最近被住在英國的菲律賓人——當然是反對他的人——踢爆，說去牛津大學查過了，當年（一九七六年）小馬可斯在牛津參加初級考試，總共考三科，結果兩科不及格...
2022-05-21
昨晚谷戰希威森憑兩冠一亞兩季成為騎師王，包括與韋達合作勝出「勝出魅力」和「八心之威」。至於薛恩就憑呂廄「威威鬥士」和方廄「飛騰騅」起孖；而呂健威另贏「暖在你心」，同告梅開二度。其餘羅富全勝出「忠誠駒」...
2022-05-19